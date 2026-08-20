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В Башкортостане продавец суррогатного алкоголя пойдет под суд

Прокуратура Абзелиловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с апреля по декабрь 2024 года мужчина, не имея соответствующей лицензии, организовал изготовление алкогольных напитков.

Готовый товар он хранил в арендованном нежилом помещении в Абзелиловском районе, откуда и продавал его на территории республики и Челябинской области.

Когда точку накрыли силовики, было изъято почти 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.

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