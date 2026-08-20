Стало известно, когда завершат реконструкцию улицы имени Города Галле в Уфе

Реконструкцию улицы обсудили в рамках оперативного совещания «Уфимская среда», которое провел исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

Новая четырехполосная дорога протяженностью более километра обеспечит удобный выезд на проспект Салавата Юлаева и далее – на федеральные трассы М‑5 и М‑7, значительно разгрузив центральные улицы города.

Ранее в мэрии говорили, что проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. Общая протяженность новых коммуникаций – 12 км.

Все строительно‑монтажные работы по этому проекту должны завершиться до конца текущего года.