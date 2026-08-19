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Башкортостан занял 50 место в рейтинге регионов РФ с высокими зарплатами

«РИА Рейтинг» обновило рейтинг регионов РФ по высоким зарплатам. В нем учитывается доля работников с зарплатой выше средней по стране.

По итогам первого полугодия 2026 года средняя зарплата в России превысила 108 тыс. рублей, уровень безработицы в июне составлял 2,2%, что лишь немного больше исторического минимума 2,1%.

Лучше всего ситуация в ЯНАО, где 65,8% работников получает зарплату выше средней, а 22,3% работников – выше двух средних по стране.

Следом идут Магаданская область (57,2% и 17%), Чукотский АО (56,5% и 19,2%), Ненецкий АО (52,7% и 15,2%) ХМАО (50,1% и 11%).

Башкортостан в рейтинге только на 50 месте: 20,8% работников получает зарплату выше средней по стране, 3,2% – выше двух средних.

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