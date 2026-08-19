Инфляция в Башкортостане в июле замедлилась до 5,05%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам июля 2026 года.
В марте 2026 года инфляция в Башкортостане составила 6,14% в годовом выражении, ускорившись впервые после пяти месяцев замедления подряд.
По итогам апреля годовая инфляция еще чуть ускорилась – до 6,15%.
В мае инфляция резко замедлилась – до 5,21% в годовом выражении, однако по итогам июня зафиксировали ускорение до 5,46%.
В июле же мы снова наблюдаем замедление: 5,05% в годовом выражении.
Официального комментария регулятора пока нет. Для сравнения, в июле 2025 года инфляция в регионе составила 8,58%.
Инфляция в Башкортостане в 2026 году:
январь – 6,27%;
февраль – 6,1%;
март – 6,14%;
апрель – 6,15%;
май – 5,21%;
июнь – 5,46%
июль – 5,05%.
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