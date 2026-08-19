Инфляция в Башкортостане в июле замедлилась до 5,05%

В марте 2026 года инфляция в Башкортостане составила 6,14% в годовом выражении, ускорившись впервые после пяти месяцев замедления подряд.

По итогам апреля годовая инфляция еще чуть ускорилась – до 6,15%.

В мае инфляция резко замедлилась – до 5,21% в годовом выражении, однако по итогам июня зафиксировали ускорение до 5,46%.

В июле же мы снова наблюдаем замедление: 5,05% в годовом выражении.

Официального комментария регулятора пока нет. Для сравнения, в июле 2025 года инфляция в регионе составила 8,58%.

Инфляция в Башкортостане в 2026 году:

январь – 6,27%;

февраль – 6,1%;

март – 6,14%;

апрель – 6,15%;

май – 5,21%;

июнь – 5,46%

июль – 5,05%.