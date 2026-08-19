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В мэрии Уфы пообещали оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего от атаки БПЛА дома

Сегодня, 19 августа, Уфа подверглась очередной атаке БПЛА. Один из беспилотников врезался в жилой дом в Затоне.

Фото: администрация Уфы

На место выехали заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов, председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, а также исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

Шарипов сообщил о том, что жителям пострадавшего от атаки БПЛА дома окажут всю необходимую помощь.

«Мы встретились с жителями, разъяснили им условия и формат нашего дальнейшего взаимодействия. У нас уже есть нормативно-правовая база, которая позволит достаточно быстро принять решения по оказанию помощи пострадавшим.

Главой республики дано поручение оперативно приступить к устранению всех этих последствий – этим мы и будем заниматься в ближайшее время», – сказал он.

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщает также, что пострадавший студент был доставлен в больницу, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

В Уфе утвердили порядок выплат жителям, пострадавшим при атаках ракет и беспилотников

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