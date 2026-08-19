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Стало известно, когда откроют движение по улице Октябрьской Революции в Уфе

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской Революции – это один из крупнейших проектов, реализуемых в Уфе на сегодняшний день. По итогам работ она станет полупешеходной.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции улицы и провел выездное совещание.

Там сообщили, что на участке от улицы Цюрупы до Воровского завершили укладку асфальта и инженерных сетей. Движение транспорта здесь планируют открыть в сентябре 2026 года. В ближайших планах – обустройство тротуаров и установка фонарей. Полностью завершить работы на этом участке должны в 2027 году.

Наш полупешеходный Арбат, улица Октябрьской Революции в Уфе, постепенно преображается. В этом году завершаем участок между Цюрупы и Воровского, в течение месяца откроем здесь движение. А уже в следующем году сдадим улицу полностью – на всем протяжении будут тротуары, велодорожки, фонари.

В целом это проект не одного года. Здесь много объектов культурного наследия, которые ждут своих инвесторов. Эти дома должны занять достойное место на туристической карте нашей столицы – стать музеями, сувенирными лавками, кафе и ресторанами», – сообщил Радий Хабиров.

К обновлению улицы приступили в 2022 году. Проект реализуют в несколько этапов. Он предусматривает замену коммуникаций, обновление дорожного покрытия и тротуаров, монтаж уличного освещения.

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