Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал сегодняшнюю атаку БПЛА

Сегодня, 19 августа, утром Уфа была атакована беспилотниками. Известно о падении одного из них в промзоне, другой врезался в жилой дом.

«Мы сейчас уже итоги можем подвести. Мы значительно укрепили нефтеперерабатывающий узел. Атака была небольшая, шесть беспилотников. Один у них сбился с пути, как говорится, и попал в затонский дом.

Там все службы уже работают. Пострадал один парень, студент медуниверситета. Он из Индии, кстати. Сейчас мне последнюю информацию дали – с ним все в порядке, отделался испугом, но тем не менее мы его обследуем, чтобы все хорошо было.

Мэр и главы уже на месте, я сказал, чтобы быстро восстановили этот дом. Есть небольшое горение на одном из предприятий нефтепереработки. Небольшой ущерб, я думаю, в течение дня или двух мы все это сделаем – и вперед, как говорится», – сказал Радий Хабиров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: