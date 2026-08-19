Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал сегодняшнюю атаку БПЛА

«Мы сейчас уже итоги можем подвести. Мы значительно укрепили нефтеперерабатывающий узел. Атака была небольшая, шесть беспилотников. Один у них сбился с пути, как говорится, и попал в затонский дом.

Там все службы уже работают. Пострадал один парень, студент медуниверситета. Он из Индии, кстати. Сейчас мне последнюю информацию дали – с ним все в порядке, отделался испугом, но тем не менее мы его обследуем, чтобы все хорошо было.

Мэр и главы уже на месте, я сказал, чтобы быстро восстановили этот дом. Есть небольшое горение на одном из предприятий нефтепереработки. Небольшой ущерб, я думаю, в течение дня или двух мы все это сделаем – и вперед, как говорится», – сказал Радий Хабиров.