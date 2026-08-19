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Беспилотник врезался в жилой дом в Уфе

Сегодня, 19 августа, утром в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности.

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил беспилотную опасность в 6:31. В аэропорту «Уфа» вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 9:34 беспилотная опасность была снята.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что беспилотник врезался в жилой дом в Уфе.

«Отразили очередную террористическую атаку на промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было шесть, четыре из них сбили.

Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины.

По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – написал глава региона в соцсетях.

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