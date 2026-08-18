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В Уфе частично перекроют улицу Пугачева

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В Уфе продолжается реконструкция улицы Пугачева. Как сообщили в мэрии, в ближайшие два месяца проезжая часть будет перекрыта по двум правым полосам на участке от улицы Геофизиков в сторону транспортной развязки по улице Генерала Рыленко.

Автомобили смогут двигаться по двум левым полосам.

Ограничения будут действовать с 0:00 завтрашнего дня, 19 августа, до 24:00 11 октября.

Ранее в администрации города говорили, что строительство основного створа улицы Пугачева планируют завершить к первому сентября, весь комплекс работ – ко Дню Республики (11 октября).

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