В правительстве объяснили, в чем проблема с заменой лифтов в Башкортостане

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что в республике с 2014 года заменили почти 5 тысяч лифтов. До 2030 года предстоит заменить еще 999 подъемников.

«Мы в Башкортостане с 2014 года заменили почти пять тысяч лифтов. До 2030 года предстоит заменить еще 999 подъемников. С домами на счетах регионального оператора проблем почти нет. Сложности там, где жильцы открыли спецсчета и не накопили нужную сумму.

План на это год – замена 239 лифтов. Из них 42 – в домах со спецсчетами (в Уфе, Стерлитамаке, Благовещенске и Салавате). На сегодня сделали только четыре. Остальные под вопросом, а лифты старые – каждый день промедления создает риск.

Важно понимать: продление срока службы – это не отмена замены, а лишь отсрочка. Если средств на спецсчете недостаточно, есть варианты: увеличить взносы, оформить рассрочку на пять лет или перейти на счет регоператора. Тут мы поможем разобраться», – сообщил Андрей Назаров.