В Башкортостане открыли движение по мосту на дороге Уфа – Бирск – Янаул

Мост через реку Быстрый Танып играет важную роль в транспортной системе республики: он обеспечивает наиболее короткий путь до Уфы жителям северных и северо-западных районов.
Сегодня, 18 августа, в правительстве Башкортостана сообщили о том, что в Бураевском районе частично открыли движение по этому мосту на дороге Уфа – Бирск – Янаул.
Автомобили могут проехать по левой половине сооружения в направлении Янаула. На правой части моста продолжаются работы по устройству дорожной одежды на подходах, формированию дамбы с последующим укреплением монолитным бетоном.
Сейчас там действует реверсивное движение, которое регулируется светофором. Завершить все работы и запустить движение по всей ширине моста планируют до конца 2026 года.
Мост протяженностью 110 погонных метров закрыли на ремонт из-за аварийного состояния, для проезда транспорта построили временный мост.
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