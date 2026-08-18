В Башкортостане открыли движение по мосту на дороге Уфа – Бирск – Янаул

Сегодня, 18 августа, в правительстве Башкортостана сообщили о том, что в Бураевском районе частично открыли движение по этому мосту на дороге Уфа – Бирск – Янаул.

Автомобили могут проехать по левой половине сооружения в направлении Янаула. На правой части моста продолжаются работы по устройству дорожной одежды на подходах, формированию дамбы с последующим укреплением монолитным бетоном.

Сейчас там действует реверсивное движение, которое регулируется светофором. Завершить все работы и запустить движение по всей ширине моста планируют до конца 2026 года.

Мост протяженностью 110 погонных метров закрыли на ремонт из-за аварийного состояния, для проезда транспорта построили временный мост.