В Башкортостан прибыл еще один электропоезд «Финист»

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова сообщила о том, что в Башкортостан прибыл очередной электропоезд серии ЭС-104 «Финист» в пятивагонном исполнении.

Он будет курсировать по наиболее востребованным направлениям: Уфа – Кумертау – Оренбург, Уфа – Приютово – Абдулино, Уфа – Аша, а также на участке Дема – Иглино в границах Уфимской городской агломерации.

«Сегодня по республике курсируют 18 современных пригородных составов: «Финисты», «Ласточки», «Орланы» и электропоезд ЭП2Д. Благодаря этой работе наши жители и гости Башкортостана могут совершать поездки на современном и комфортном железнодорожном транспорте. Продолжаем обновлять парк и развивать пригородное сообщение», – написала Минакова в соцсетях.

«Финист» рассчитан на 409 пассажиров и имеет несколько преимуществ перед «Ласточкой»: USB-порты расположены у каждого сиденья, больше санузлов, более удобные сиденья.

Поезд оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. Кроме того, «Финист» полностью адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями – имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.