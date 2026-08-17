Башкортостан переходит на цифровой рубль

Этот процесс сегодня, 17 августа, обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства региона в ЦУРе.

Введение цифрового рубля не означает отказа от привычных денег: он будет использоваться наряду с наличными и безналичными средствами.

С первого сентября в Башкортостане работать с новой формой валюты начнут крупные банки и торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей: они будут обязаны предоставить своим клиентам возможность открывать соответствующие счета, делать переводы и оплачивать покупки.

Организации с объемом годовой выручки более 30 млн рублей начнут работу с цифровым рублем с первого сентября 2027 года, более 20 млн рублей – с первого сентября 2028 года.

В отличие от традиционных банковских транзакций, все операции с цифровыми рублями проходят на платформе Банка России. Это позволяет освободить людей от комиссий, сделать минимальными тарифы для бизнеса, снизить издержки на администрирование бюджетных платежей.

Для жителей использование цифрового рубля будет добровольным. Безналичные рубли можно будет мгновенно переводить в цифровые и обратно. Открыть соответствующий счет вы сможете через мобильные приложения крупных банков.