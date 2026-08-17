В Башкортостане в 2026 году построят 149 объектов придорожного сервиса

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сегодня, 17 августа, рассказал о том, что до конца 2026 года планируют построить 149 новых объектов придорожного сервиса и столько же модернизировать.

За первое полугодие уже введены 103 объекта, реконструированы 108. В работе - 75 инвестинициатив почти на семь миллиардов рублей.

«Важно, что качество тоже растет. В федеральном конкурсе "Торговля России" четыре наших объекта стали победителями в номинации "Лучший объект придорожного сервиса".

Поручил Минторгу и муниципалитетам продолжить консультации и помогать с инвестпроектами и мерами господдержки», – сообщил Андрей Назаров.