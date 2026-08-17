На инвестсабантуе «Зауралье-2026» подписали соглашения на 60 млрд рублей

Сегодня, 17 августа, на оперативном совещании правительства Башкортостана в ЦУРе, подводя итоги минувшего инвестсабантуя, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что в его рамках было подписано 30 инвестиционных соглашений на 60 млрд рублей.

В этом году на форуме была представлена региональная концепция инвестиционного режима, подписаны соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном, Абхазией и Республикой Алтай.

Всего в инвестсабантуе приняли участие 24 делегации, в том числе из ЮАР, Турции, Китая, Конго и Италии.

Один из примеров документов, подписанных в ходе «Зауралья-2026», – соглашение о намерениях строительства производственного комплекса строительных материалов с собственным складско-логистическим комплексом за 470 млн рублей.

На его базе будет организовано производство товарного бетона, строительных растворов, сухих смесей и железобетонных изделий, а также металлоконструкций. Кроме того, проект предусматривает строительство торгового центра. Начало строительства запланировано на второй квартал 2027 года, завершение – на четвертый квартал 2033 года.