В Уфе потеплеет до +25°

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе ближайшая рабочая неделя начнется с пасмурных и прохладных деньков, но постепенно распогодится.

Понедельник, 17 августа: до +17°, облачно, временами дождь, в ночь на вторник – +10°, дождь.

Вторник, 18 августа: до +21°, облачно, временам небольшой дождь, в ночь на среду – +12°, без осадков.

Среда, 19 августа: до +24°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 20 августа: до +25°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +13°, дождь.

Пятница, 21 августа: до +24°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +12°, небольшой кратковременный дождь.