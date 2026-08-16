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В Уфе потеплеет до +25°

Вторая неделя августа в этом году встретила уфимцев резким похолоданием: погода сейчас больше напоминает осень. Рассказываем, чего ждать от нее в следующую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе ближайшая рабочая неделя начнется с пасмурных и прохладных деньков, но постепенно распогодится.

Понедельник, 17 августа: до +17°, облачно, временами дождь, в ночь на вторник – +10°, дождь.

Вторник, 18 августа: до +21°, облачно, временам небольшой дождь, в ночь на среду – +12°, без осадков.

Среда, 19 августа: до +24°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 20 августа: до +25°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +13°, дождь.

Пятница, 21 августа: до +24°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +12°, небольшой кратковременный дождь.

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