В Башкортостане продолжается снижение цен на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (3,42%), гречка (2,15%), сахар (1,24%), кефир (1,13%) и пшено (1,08%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: помидоры (5,51%), капуста (3,95%), морковь (3,33%), картофель (3,07%), лук (1,92%) и свекла (1,84%).

Также подешевели сухие масло сливочное (1,99%), яблоки (1,77%) и черный чай (1,74%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.