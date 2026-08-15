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На лучшей вакансии августа в Уфе предлагают от 150 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало августа 2026 года.

Топ вакансий августа в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель категории С на автовоз в ООО «Сакура Лоджистикс». Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель категории С в «Техпрогресс» (обслуживание и аренда спецтехники). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по оценке и выкупу автомобилей в холдинг Major. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Невролог в «КТЕ Уфа». Предлагаемая зарплата – 90-150 тыс. рублей в месяц.

5. Менеджер по продажам строительных материалов в «Трейд-Опт». Предлагаемая зарплата – 90-150 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 200 тыс. рублей в месяц (уролог-андролог); в Казани – от 200 тыс. рублей в месяц (врач УЗИ); в Москве – от 350 тыс. рублей в месяц (акушер-гинеколог).

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