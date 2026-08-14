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Радий Хабиров: «Парк имени Ленина после реконструкции станет одним из самых красивых в нашей республике»

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил парк имени Ленина в Кировском районе Уфы, который сейчас закрыт на реконструкцию.

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На сегодняшний день в парке уже выполнили большую часть работ, предусмотренных проектом.

Строители обновили инженерные сети, смонтировали детские и спортивные площадки, амфитеатр. На территории продолжают реконструкцию двух фонтанов, возведение исторической арки входной группы со стороны улицы Заки Валиди, а также укладку плитки на пешеходных дорожках.

Кроме того, там оборудуют беговой маршрут для занятий спортом, устанавливают малые архитектурные формы, монтируют системы уличного освещения и видеонаблюдения.

«Уфимский парк имени Ленина после реконструкции станет одним из самых красивых в нашей республике. И открыться он должен уже в октябре, ко Дню Республики. Поэтому внимание к нему повышенное.

Мы хотим отойти от исключительно мемориального характера парка, сделать его хорошим, комфортным местом для прогулок, в том числе и с детьми. Поэтому выделяем в нем несколько зон под разные интересы.

А еще решили восстановить старую арку, которая в советское время украшала входную группу», – сообщил Радий Хабиров.

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