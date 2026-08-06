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Из Уфы запустят автобусы до Екатеринбурга

АО «Башавтотранс» предлагает прокатиться между двумя крупнейшими городами Урала на современном и комфортабельном автобусе туристического класса Yutong.

bashauto.ru

С завтрашнего дня, седьмого августа, начинает работу маршрут №848 «Уфа – Екатеринбург».

Время отправления из Уфы с Южного автовокзала в 7:58 (через день), из Екатеринбурга с Северного автовокзала в 8:03 (через день).

Расписание на август:

из Екатеринбурга: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
из Уфы: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Время в пути составит порядка семи-восьми часов. Для сравнения, на поезде – от 13:41 до 16:21.

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