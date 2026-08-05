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Что с водой в Уфе и можно ли ее пить? Объяснили в «Уфаводоканале»

В последнее время все больше жителей Уфы жалуется на то, что из крана идет вода зеленоватого или коричневого цвета.

ГУП РБ «Уфаводоканал» сегодня, пятого августа, выпустил сообщение, в котором заверил, что качество воды под контролем.

«В связи с обильными осадками в природных водоисточниках повысилась цветность воды – это отразилось на ее показателях на этапе водозабора.

ГУП РБ "Уфаводоканал" непрерывно контролирует качество питьевой воды: специалисты проводят регулярный мониторинг и оперативно корректируют технологические процессы. На станциях водоподготовки усилены меры по очистке воды – в частности, применяется более интенсивная реагентная обработка с использованием новых современных коагулянтов.

Важно отметить, что повышенная цветность исходной воды – явление временное: оно обусловлено сезонными природными факторами и будет устранено по мере стабилизации гидрологической обстановки.

На текущий момент питьевая вода полностью соответствует установленным нормативам и безопасна для потребления – показатели находятся в допустимых пределах», – говорится в заявлении компании.

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