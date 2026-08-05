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УФАС Башкортостана нашло нарушение и отменило госзакупку на 60 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан рассмотрело жалобу компании «Кешет» на закупку республиканского отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

Фонд пенсионного и социального страхования искал поставщика технических средств реабилитации для обеспечения в 2026 и 2027 году. Цена контракта более 60,3 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что заявку ООО «Кешет» на конкурс отклонили по причине неоплаченных неустоек по контракту, представленному в качестве подтверждения своего опыта. Однако данный контракт был заключен также с Социальным фондом. Фонд сам должен был произвести списание данной неустойки и разместить информацию об этом в ЕИС.

Отклонение заявки компании по данной причине неправомерно. УФАС выдало заказчику предписание об отмене итогов закупки и пересмотре заявок участников. Также будет возбуждено административное дело.

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