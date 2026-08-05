В уфимской промзоне начался пожар после падения обломков БПЛА

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил беспилотную опасность в 10:10, и по состоянию на 12:29 она до сих пор не снята.

В аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 13:32 Радий Хабиров сообщил о том, что БПЛА атаковали промзону под Уфой.

«Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал.

Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку», – написал глава региона.

Читатели присылали нам фото двух столбов черного дыма над промзоной – примерно в том же месте, где и в прошлые выходные, когда БПЛА атаковали НПЗ «Башнефти».

ОБНОВЛЕНИЕ: в 13:50 режим беспилотной опасности снят. В 14:41 сняты ограничения в аэропорту.