В центре Уфы до конца сентября перекрыли 2 улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
С сегодняшнего дня, пятого августа, и по 30 сентября будет полностью перекрыт участок улицы Советской от дома с адресом Октябрьской Революции, 3А, к.1 до дома №14 по улице Ленина.
Также перекроют одну полосу проезжей части улицы Пушкина у пересечения с улицей Советской.
Ограничения связаны с модернизацией водопроводной линии в районе Советской площади.
Также до конца августа частично ограничено движение транспорта на улице Трамвайной. Перекроют две полосы проезжей части по нечетной стороне в районе дома №21. Это ограничение вводится в связи со строительством наружной сети водопровода.
Ранее мы писали о том, что в Уфе также на длительный срок частично перекрыли проспект Салавата Юлаева и одну из улиц.
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