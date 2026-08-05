В центре Уфы до конца сентября перекрыли 2 улицы

С сегодняшнего дня, пятого августа, и по 30 сентября будет полностью перекрыт участок улицы Советской от дома с адресом Октябрьской Революции, 3А, к.1 до дома №14 по улице Ленина.

Также перекроют одну полосу проезжей части улицы Пушкина у пересечения с улицей Советской.

Ограничения связаны с модернизацией водопроводной линии в районе Советской площади.

Также до конца августа частично ограничено движение транспорта на улице Трамвайной. Перекроют две полосы проезжей части по нечетной стороне в районе дома №21. Это ограничение вводится в связи со строительством наружной сети водопровода.

Ранее мы писали о том, что в Уфе также на длительный срок частично перекрыли проспект Салавата Юлаева и одну из улиц.