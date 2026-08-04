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Крупный пожар в жилом доме в Уфе

Сегодня, четвертого августа, огнеборцы МЧС России и муниципальной пожарной охраны города Уфы выезжали по вызову в жилой многоквартирный дом по улице Гвардейской.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Как сообщили в МЧС, загорелось домашнее имущество в квартире на седьмом этаже. Судя по фото, огонь успел распространиться и на соседние балконы. 

Из зоны воздействия опасных факторов спасены 16 человек, в том числе трое детей. Эвакуировались самостоятельно 70 человек. Пожар локализован.

Сейчас продолжается проливка конструкций. Пострадавших нет. В тушении задействованы 26 человек и восемь единиц техники.

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