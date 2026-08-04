Башкортостан вошел в топ-15 регионов по качеству дорог

Верхние строчки рейтинга заняли:

Москва – 100% дорог отвечает нормативным требованиям, 2581 км дорог на тысячу кв. км территории;

Челябинская область – 84,6% 254 км дорог;

Ингушения – 84,2% и 1063 км дорог;

Севастополь – 83,4% и 1227 км дорог;

ХМАО – 81,7% и 12 км дорог.

Башкортостан поднялся за год с 16 на 14 строчку. 69,2% дорог в регионе в норме, на тысячу кв. км территории республики приходится 331 км заасфальтированных дорог.

Для сравнения: в Татарстане (19 место, 65,8% дорог в норме), Ленинградской (28 строчка, 62%) и Свердловской (47 место, 53%) областях ситуация хуже.