В Уфе перекрыли проспект Салавата Юлаева и одну из улиц

С сегодняшнего дня, четвертого августа, и по 30 декабря будет закрыта одна полоса проезжей части проспекта Салавата Юлаева на участке от улицы 2-й Районной, 20В до ул. 4-й Районной, 8.

Ограничение связано с работами на инженерных коммуникациях.

Также до 16 августа будут перекрыты две полосы проезжей части по нечетной стороне между домами №225 и №273 на улице Ахметова, а также одна полоса по четной стороне напротив дома №225.

Эти перекрытия ввели в связи со строительством инженерных коммуникаций.