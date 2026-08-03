«Мы все-таки растем»: Андрей Назаров – о малом и среднем бизнесе в Башкортостане

«Смотрю на цифры по малому и среднему бизнесу – и вижу, что мы все-таки растем. 147,5 тысяч предпринимателей, плюс 6,1% за год. Это выше, чем в среднем по стране. Они дают треть рабочих мест и почти 30% экономики республики.

Но есть перекос: больше 40% бизнеса – в Уфе. А нам нужно, чтобы предприниматели появлялись и в районах. Для этого у нас больше 80 мер поддержки: субсидии в сфере туризма сельского хозяйства, IT, микрозаймы, лизинг, поручительства. В этом году через институты развития направили почти миллиард рублей на 215 проектов.

Бизнес – это не просто цифры, а рабочие места и благополучие наших людей. Поручил главам районов и городов следить за ситуацией и доносить до бизнеса информацию о льготах и программах. Министерству предпринимательства и туризма – организовать выезды на территории, где поддержку пока не получали», – сообщил глава кабмина.