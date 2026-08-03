В Башкортостане за неделю резко подешевели овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 20 по 27 июля 2026 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали гречка (2,62%), свинина (2,21%), курица (1,54%), яблоки (1,49%) и пшено (0,98%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: помидоры (5,67%), капуста (3,3%), морковь (2,2%), картофель (1,72%), лук (1,57%).
Также подешевели сухие молочные смеси для детского питания (1,44%), кефир (1,12%) и печенье (0,75%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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