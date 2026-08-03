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Радий Хабиров рассказал о состоянии НПЗ «Башнефти» после вчерашней атаки БПЛА

Сегодня, третьего августа, оперативное совещание правительства Башкортостана в ЦУРе начали с обсуждения вчерашней атаки беспилотников.

Фото: «Башнефть»

Как мы писали ранее, вчера над Уфой было сбито 25 БПЛА, жители присылали нам фотографии со столбом черного дыма, поднимающегося над промзоной.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, был атакован нефтеперерабатывающий завод, но существенных повреждений он не получил.

«Один беспилотник повредил эстакаду на НПЗ. Начался пожар, его потушили. Предприятие работает», – сказал глава региона.

Также он заверил, что топливо в регионе есть и его объемы снижаться не будут, и поручил министру промышленности Александру Шельдяеву заняться этим вопросом и помогать маленьким заправкам.

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