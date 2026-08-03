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Синоптики рассказали, каким будет август в Башкортостане

В Башкортостане лето в этом году до сих пор было на редкость капризное и нестабильное: изнуряющая жара резко сменялась ливнями и даже градом. Рассказываем о том, изменится ли ситуация в августе.

«По сведению ГМЦ России, в августе в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +17,2°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 45-65 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе эта неделя будет солнечной. С субботы, восьмого августа, температура воздуха днем будет подниматься до +30°.

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