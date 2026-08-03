Владельцы уфимского зоопарка «Саванна» пойдут под суд

Передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Ему разрешили занять покрытый лесом участок площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе на пять лет.

По истечении этого времени руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок там же, но уже вдвое больше.

Управление Минземимущества подало иск, и суд постановил освободить незаконно занимаемый организацией участок. Но, помимо земли, сейчас остро стоит другая проблема – судьба животных: хищники на протяжении длительного времени содержатся в условиях, которые не соответствуют требованиям их содержания. Это тесные вольеры, недостаток ухода, возможные проблемы с питанием и ветеринарным обслуживанием.

Зоолунапарку «Саванна» был предоставлен разумный срок для принятия мер по освобождению земли и определения дальнейшей судьбы животных. Должностные лица никаких мер к исполнению решения суда не приняли.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части второй статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). Владельцам уфимского зоопарка грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Материалы дела были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Прокурор утвердил обвинительный акт, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.