Владельцы уфимского зоопарка «Саванна» пойдут под суд

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан сообщает о том, что передало в суд материалы уголовного дела по зоолунапарку «Саванна» для дальнейшего рассмотрения.
Передвижной зоолунапарк «Саванна» приехал в Уфу в 2014 году. Ему разрешили занять покрытый лесом участок площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе на пять лет.
По истечении этого времени руководство зоопарка отказалось покидать территорию, запросив участок там же, но уже вдвое больше.
Управление Минземимущества подало иск, и суд постановил освободить незаконно занимаемый организацией участок. Но, помимо земли, сейчас остро стоит другая проблема – судьба животных: хищники на протяжении длительного времени содержатся в условиях, которые не соответствуют требованиям их содержания. Это тесные вольеры, недостаток ухода, возможные проблемы с питанием и ветеринарным обслуживанием.
Зоолунапарку «Саванна» был предоставлен разумный срок для принятия мер по освобождению земли и определения дальнейшей судьбы животных. Должностные лица никаких мер к исполнению решения суда не приняли.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по части второй статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). Владельцам уфимского зоопарка грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Материалы дела были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Прокурор утвердил обвинительный акт, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии (0)