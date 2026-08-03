В Уфе за выходные произошло 42 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 42 ДТП. Пострадал подросток.

В субботу, первого августа, около двеяти часов вечера на Нагаевском шоссе 16-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Ford Fiesta под управлением 43-летнего водителя. Постарадавший госпитализирован с различными травмами.

Пресечено 487 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (37), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (25) и не уступавшие дорогу пешеходам (34).

Кроме того, оштрафовали 64 пешехода-нарушителя.

Задержали 20 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.