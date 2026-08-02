Дожди продолжатся: погода в Уфе 3-7 августа

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет по большей части солнечно, но осадки обещают почти на каждый день. Температура не поднимется выше +27° до следующих выходных.

Понедельник, 3 августа: до +25°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +15°, без осадков.

Вторник, 4 августа: до +26°, малооблачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 5 августа: до +25°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 6 августа: до +25°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +13°, дождь.

Пятница, 7 августа: до +27°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +15°, без осадков.