Дожди продолжатся: погода в Уфе 3-7 августа

Лето в этом году на редкость дождливое во всем Башкортостане: за июль выпало около двух месячных норм осадков. Рассказываем, чего ждать от погоды уфимцам в ближайшую рабочую неделю.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе будет по большей части солнечно, но осадки обещают почти на каждый день. Температура не поднимется выше +27° до следующих выходных.
Понедельник, 3 августа: до +25°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +15°, без осадков.
Вторник, 4 августа: до +26°, малооблачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +14°, без осадков.
Среда, 5 августа: до +25°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – +13°, без осадков.
Четверг, 6 августа: до +25°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +13°, дождь.
Пятница, 7 августа: до +27°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +15°, без осадков.
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