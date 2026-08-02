Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Над Уфой сбили 25 беспилотников

Сегодня, второго августа, утром в Башкортостане объявили режим беспилотной опасности.

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил беспилотную опасность в 7:40, и по состоянию на 12:23 она до сих пор не снята.

В аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 12:17 Радий Хабиров сообщил о том, что БПЛА атаковали промзону под Уфой.

«Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «БАРСа» сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет. Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, приступили к его тушению», – написал глава региона.

Местные жители присылают нам фото столба дыма над промзоной.

ОБНОВЛЕНИЕ: в 13:43 режим «Беспилотная опасность» снят.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: