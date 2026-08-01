Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан занял 2 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам июня 2026 года, выделяя лидеров среди регионов страны.

Из-за ситуации в стране рейтинги регионов с самым дешевым и самым дорогим топливом претерпели существенные изменения.

Антилидером стал Севастополь, где бензин стоит 118,79 рубля за литр в среднем. Следом идут Тыва (101,25 рубля), Дагестан (94,38 рубля), Чечня (93,41 рубля) и Крым (86,49).

Башкортостан (65,61 рубля за литр), в начале текущего года выбывший из рейтинга регионов с самым дешевым бензином, вернулся в него сразу на вторую строчку, отставая только от Омской области (64,08 рубля).

Далее идут Ярославская область (66,01 рубля), Коми (66,28 рубля) и Оренбургская область (66,62 рубля).

Также Башкортостан (77,43 рубля) на восьмой строчке топа регионов с самым дешевым дизельным топливом. Тут лидирует Ингушетия (74,5 рубля).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: