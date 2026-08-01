Башкортостан занял 2 строчку в топе регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам июня 2026 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Из-за ситуации в стране рейтинги регионов с самым дешевым и самым дорогим топливом претерпели существенные изменения.
Антилидером стал Севастополь, где бензин стоит 118,79 рубля за литр в среднем. Следом идут Тыва (101,25 рубля), Дагестан (94,38 рубля), Чечня (93,41 рубля) и Крым (86,49).
Башкортостан (65,61 рубля за литр), в начале текущего года выбывший из рейтинга регионов с самым дешевым бензином, вернулся в него сразу на вторую строчку, отставая только от Омской области (64,08 рубля).
Далее идут Ярославская область (66,01 рубля), Коми (66,28 рубля) и Оренбургская область (66,62 рубля).
Также Башкортостан (77,43 рубля) на восьмой строчке топа регионов с самым дешевым дизельным топливом. Тут лидирует Ингушетия (74,5 рубля).
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