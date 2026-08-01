В Уфе после атаки БПЛА на территории промзоны возникло задымление

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил беспилотную опасность в 9:34, и по состоянию на 12:10 она до сих пор не снята.

В аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 12:07 Радий Хабиров сообщил о том, что БПЛА атаковали промзону под Уфой.

«Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет», – сообщил глава региона.

ОБНОВЛЕНИЕ: в 12:28 режим «Беспилотная опасность» снят.