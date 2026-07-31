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На Затонском мосту в Уфе ограничат движение транспорта

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В ближайшие дни на выделенной полосе для грузового транспорта на Затонском мосту проведут комплексную очистку и ямочный ремонт.

В связи с этим движение по ней будет перекрыто в эти выходные, первого и второго августа, с 9:00 до 17:00.

По всей видимости, грузовому транспорту придется следовать по остальным полосам, что существенно осложнит движение, особенно утром в субботу и вечером воскресенья.

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