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В Уфе большое дерево упало и повредило несколько машин

Очередной приступ капризной июльской стихии обойдется страховым в круглую сумму.

Сегодня, 30 июля, примерно в 19:20 начался сильный ливень с грозой, который продолжался около получаса.

Как и после прошлого ливня, не обошлось без повреждений: во дворе дома №117 по проспекту Октября большое дерево разломилось пополам, часть его упала на припаркованные автомобили, в том числе Volkswagen и Kia, и повредило их.

Также на земле лежали оборванные провода электросети. Фото сделано около 21:30, его прислали нам наши подписчики.

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