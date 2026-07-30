В Уфе большое дерево упало и повредило несколько машин

Сегодня, 30 июля, примерно в 19:20 начался сильный ливень с грозой, который продолжался около получаса.

Как и после прошлого ливня, не обошлось без повреждений: во дворе дома №117 по проспекту Октября большое дерево разломилось пополам, часть его упала на припаркованные автомобили, в том числе Volkswagen и Kia, и повредило их.

Также на земле лежали оборванные провода электросети. Фото сделано около 21:30, его прислали нам наши подписчики.