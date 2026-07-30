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В Уфе частично перекроют Демское шоссе

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Завтра, 31 июля, дорожные службы приступают к укладке асфальта на дороге Уфа – Дема.

В связи с этим с 21:00 31 июля до 6:00 третьего августа введут ограничение движения транспорта на участке от моста через реку Дему до съезда в микрорайон Яркий (выезд из города).

В этот период проезжую часть полностью перекроют, движение будет осуществляться по встречной полосе.

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