В Уфе частично перекроют Демское шоссе

Завтра, 31 июля, дорожные службы приступают к укладке асфальта на дороге Уфа – Дема.

В связи с этим с 21:00 31 июля до 6:00 третьего августа введут ограничение движения транспорта на участке от моста через реку Дему до съезда в микрорайон Яркий (выезд из города).

В этот период проезжую часть полностью перекроют, движение будет осуществляться по встречной полосе.