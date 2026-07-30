Прокуратура нашла нарушения в закупках нацпарка «Башкирия»

В ноябре и декабре 2025 года между учреждением и коммерческой организацией заключено два контракта на общую сумму почти 1,2 млн рублей.

От подрядчика требовалось создать сайт, разработать и внедрить функциональные модули личных кабинетов.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, конкурсы при этом не проводились, что было направлено на «необоснованное ограничение конкуренции и создание преимуществ для конкретного хозяйствующего субъекта».

По инициативе прокуратуры директор учреждения оштрафован на 30 тыс. рублей. Будут ли еще какие-то последствия – не уточняется.