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Прокуратура нашла нарушения в закупках нацпарка «Башкирия»

Очередной скандал с госзакупками в регионе: на этот раз в поле зрения надзорного ведомства попало ФГБУ «Национальный парк "Башкирия"».

Фото: ФГБУ «Национальный парк "Башкирия"»

В ноябре и декабре 2025 года между учреждением и коммерческой организацией заключено два контракта на общую сумму почти 1,2 млн рублей.

От подрядчика требовалось создать сайт, разработать и внедрить функциональные модули личных кабинетов.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, конкурсы при этом не проводились, что было направлено на «необоснованное ограничение конкуренции и создание преимуществ для конкретного хозяйствующего субъекта».

По инициативе прокуратуры директор учреждения оштрафован на 30 тыс. рублей. Будут ли еще какие-то последствия – не уточняется.

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