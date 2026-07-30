В Уфе по требованию прокуратуры приостановили строительство жилого дома

В ходе проверки выяснилось, что застройщику разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Менделеева было выдано без разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-планировочной документации, предусматривающей размещение объекта капитального строительства и расчеты необходимой обеспеченности социальной инфраструктурой.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании разрешения на строительство незаконным.

В обеспечительных целях приостановлено действие разрешительного документа, наложен запрет на строительство здания и заключение договоров долевого участия.