В Уфе по требованию прокуратуры приостановили строительство жилого дома

Прокуратура Уфы проверила соблюдение градостроительного законодательства и выявила нарушения в строительстве очередного ЖК.
В ходе проверки выяснилось, что застройщику разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Менделеева было выдано без разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-планировочной документации, предусматривающей размещение объекта капитального строительства и расчеты необходимой обеспеченности социальной инфраструктурой.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании разрешения на строительство незаконным.
В обеспечительных целях приостановлено действие разрешительного документа, наложен запрет на строительство здания и заключение договоров долевого участия.
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