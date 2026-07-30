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В Башкортостане 3 проектам на 500 млн рублей присвоен приоритетный статус

В перечене приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана пополнение: новые инициативы направлены на развитие сферы дорожного сервиса и наращивание производства запчастей для сельскохозяйственной техники.

1. Компания «Акрос РБ» планирует создать производственный цех по выпуску запчастей для сельскохозяйственной техники в Уфимском районе.

Объем инвестиций – 250 млн рублей. Это не первый проект инвестора: ранее он запустил в Башкортостане производство агрегатов и запчастей для сельскохозяйственной техники и ремонтно-сервисный центр.

2. Инвестор «ТриА Девелопмент» намерен построить придорожную гостиницу на 45 номеров в Уфимском районе. Инвестиции в проект превысят 220 млн рублей. Это позволит создать 16 рабочих мест, открытие запланировано на 2028 год.

Сейчас компания также ведет строительство придорожного отеля, для чего ранее получила земельный участок в аренду без торгов.

3. На территории села Аскарово Абзелиловского района компания «Аскаровский рынок» планирует построить кафе и магазин. На эти цели направят 15 млн рублей и создадут пять рабочих мест.

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