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Радий Хабиров отправился в отпуск

Глава Башкортостана Радий Хабиров взял плановый отпуск, но не покидает территории республики и не перестает работать.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Глава республики проводит отпуск в санатории «Красноусольск» – об этом он сообщил в соцсетях. Там же он принял участие в рабочем совещании по развитию здравниц региона.

«Считаю, что наши санатории – лучшее место для отдыха. Это не только мое мнение, но и тысяч жителей и гостей республики, которые приезжают сюда ежегодно.

Это успешные предприятия. Их услуги востребованы, они неплохо зарабатывают и вкладывают заработанное в дальнейшее развитие. В том же "Красноусольске" за счет собственных средств планируют увеличить фонд еще на 200 номеров. И это только один пример. Важно сохранить эту тенденцию и двигаться дальше», – написал Радий Хабиров.

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