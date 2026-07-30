Радий Хабиров отправился в отпуск

Глава республики проводит отпуск в санатории «Красноусольск» – об этом он сообщил в соцсетях. Там же он принял участие в рабочем совещании по развитию здравниц региона.

«Считаю, что наши санатории – лучшее место для отдыха. Это не только мое мнение, но и тысяч жителей и гостей республики, которые приезжают сюда ежегодно.

Это успешные предприятия. Их услуги востребованы, они неплохо зарабатывают и вкладывают заработанное в дальнейшее развитие. В том же "Красноусольске" за счет собственных средств планируют увеличить фонд еще на 200 номеров. И это только один пример. Важно сохранить эту тенденцию и двигаться дальше», – написал Радий Хабиров.