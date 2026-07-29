Прокуратура выяснила, почему в Уфе не работают ливневки

Проверку решили провести, так как в ходе прошедших в этом месяце ливней ливневые канализации и дождеприемные колодцы, находящиеся на магистралях и улицах города, а также во дворах, не справились с объемом поступающей воды.

Это подтверждается многочисленными публикациями в средствах массовой информации, жалобами горожан на затопление проезжей части, тротуаров, остановочных пунктов, территорий дворов.

«Надзорные мероприятия показали, что до настоящего времени не разработана и не утверждена схема водоотведения (дренажно-дождевая канализация) города. Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащей работе коммунальных служб по своевременному обслуживанию ливневых канализаций и дождеприемных колодцев, недостаточности их пропускной способности, непринятии мер по предотвращению аварийных ситуаций и инцидентов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений и взяла дело на контроль.