В Уфе ветром повалило несколько деревьев

Во время ливня в Кировском районе Уфы зафиксировано четыре случая падения аварийных деревьев.

Около дома с адресом улица Коммунистическая, 92 дерево упало на автомобиль, Коммунистическая, 90/1 – ветка упала на дом;

на улице Салавата, 13 – дерево повредило кабельную линию;

на улице Рабкоров, 9/11 – дерево рухнуло на детскую площадку.

К счастью, никто не пострадал, так как это произошло рауно утром.

Сейчас коммунальные службы и управляющие компании оперативно убирают упавшие деревья, восстанавливают повреждённые коммуникации, оценивают безопасность прилегающей территории.