В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В эти выходные движение ограничат в уфимском Инорсе.
С 7:00 до 14:00 первого августа и с 6:00 до 14:00 второго августа будут перекрывать:
– улицу Сельскую Богородскую (от дома № 51/3 до Маршала Жукова);
– проезд от улицы Сельской Богородской до Центра гребного слалома;
– улицу Мушникова (от Сельской Богородской до бульвара Баландина);
– бульвар Баландина (от ул. Мушникова до бульвара Тухвата Янаби).
Ограничения связаны с подготовкой и проведением Спартакиады народов России.
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