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В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В эти выходные движение ограничат в уфимском Инорсе.

С 7:00 до 14:00 первого августа и с 6:00 до 14:00 второго августа будут перекрывать:

– улицу Сельскую Богородскую (от дома № 51/3 до Маршала Жукова);

– проезд от улицы Сельской Богородской до Центра гребного слалома;

– улицу Мушникова (от Сельской Богородской до бульвара Баландина);

– бульвар Баландина (от ул. Мушникова до бульвара Тухвата Янаби).

Ограничения связаны с подготовкой и проведением Спартакиады народов России.

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