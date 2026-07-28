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В Уфе изымут у владельцев и снесут жилой дом

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельного участка и расположенных на нем жилых и нежилых строений.

Фото: 2gis.ru/Андрей В.

Речь идет о здании с адресом улица Ветошникова, 9. С 2024 года дом считается аварийным и подлежащим сносу. В этой линии стоят старые одноэтажные жилые дома на несколько соседей.

Сколько человек на сегодняшний день проживает там – не уточняется. У собственников изымут квартиры и земельный участок под зданием, взамен выдадут другое жилье по договору мены с зачетом стоимости либо выплатят компенсацию.

Службе расселения поручено подготовить все документы, провести оценку изымаемых объектов недвижимости и заключить с жильцами соглашения.

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