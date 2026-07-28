В Уфе изымут у владельцев и снесут жилой дом

Речь идет о здании с адресом улица Ветошникова, 9. С 2024 года дом считается аварийным и подлежащим сносу. В этой линии стоят старые одноэтажные жилые дома на несколько соседей.

Сколько человек на сегодняшний день проживает там – не уточняется. У собственников изымут квартиры и земельный участок под зданием, взамен выдадут другое жилье по договору мены с зачетом стоимости либо выплатят компенсацию.

Службе расселения поручено подготовить все документы, провести оценку изымаемых объектов недвижимости и заключить с жильцами соглашения.