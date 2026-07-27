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В Башкортостане за выходные утонуло 11 человек

Несмотря на многочисленные предупреждения, жители республики продолжают пользоваться необорудованными пляжами, что приводит к десяткам жертв каждую неделю.

Фото: МЧС России

В ГУ МЧС РФ по РБ сообщили о том, что только за минувшие выходные, 25-26 июля, в Башкортостане утонуло 11 человек.

Всего произошло 13 инцидентов на воде в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Нефтекамске, при которых погибли 11 человек, в том числе ребенок. Спасли одного ребенка и одного взрослого.

«И вновь призываем жителей: не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра у воды и выбирайте только официальные места для купания, где дежурят спасатели и проверено дно», – говорится в обращении МЧС.

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