В Башкортостане за выходные утонуло 11 человек

В ГУ МЧС РФ по РБ сообщили о том, что только за минувшие выходные, 25-26 июля, в Башкортостане утонуло 11 человек.

Всего произошло 13 инцидентов на воде в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Нефтекамске, при которых погибли 11 человек, в том числе ребенок. Спасли одного ребенка и одного взрослого.

«И вновь призываем жителей: не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра у воды и выбирайте только официальные места для купания, где дежурят спасатели и проверено дно», – говорится в обращении МЧС.