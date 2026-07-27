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В Уфе батутный центр выплатит 800 тыс. рублей после травмирования ребенка

Прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее несовершеннолетнего сына.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел еще в феврале 2024 года: девятилетний мальчик посетил батутный центр, и на одном из аттракционов в присутствии инструктора ребенок трижды ударился головой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Причиной травмирования послужило необеспечение со стороны администрации развлекательного комплекса безопасных условий для посетителей.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего о взыскании с организации компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал ответчика выплатить 800 тыс. рублей.

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