В Уфе батутный центр выплатит 800 тыс. рублей после травмирования ребенка

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел еще в феврале 2024 года: девятилетний мальчик посетил батутный центр, и на одном из аттракционов в присутствии инструктора ребенок трижды ударился головой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате происшествия здоровью ребенка причинен тяжкий вред. Причиной травмирования послужило необеспечение со стороны администрации развлекательного комплекса безопасных условий для посетителей.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего о взыскании с организации компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал ответчика выплатить 800 тыс. рублей.